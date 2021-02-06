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Байер - Штутгарт смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
6 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 20-й тур
БайерШтутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Байер - Штутгарт, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Штутгарт
Штутгарт
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Штутгарт1 : 1Байер
05.02.2020 Кубок Германии 1/8 финала Байер2 : 1Штутгарт
13.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 29 Штутгарт0 : 1Байер
23.11.2018 Германия - Бундеслига Тур 12 Байер2 : 0Штутгарт
28.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 32 Байер0 : 1Штутгарт
08.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт0 : 2Байер
20.03.2016 Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт0 : 2Байер
24.10.2015 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер4 : 3Штутгарт
13.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 25 Байер4 : 0Штутгарт
18.10.2014 Германия - Бундеслига Тур 8 Штутгарт3 : 3Байер

Отзывы и комментарии к матчу

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