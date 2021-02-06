Боруссия М - Кёльн смотреть онлайн 06.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Боруссия Менхенгладбах - Кёльн, который запланирован на 06 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марко Розе
|Маркус Гисдоль
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|1 : 3
|11.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 1
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|0 : 1
|14.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|2 : 1
|20.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|08.04.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 3
|19.11.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|1 : 2
|20.02.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|1 : 0
|19.09.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|14.02.2015
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|1 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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