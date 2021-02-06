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Лорьян - Реймс смотреть онлайн 06.02.2021

Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
6 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
ЛорьянРеймс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лорьян - Реймс, который запланирован на 06 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Реймс
Реймс
Главные тренеры
Франция Кристоф Пеллиссье
Франция Давид Гуйон
История личных встреч
17.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Реймс1 : 3Лорьян
29.01.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 23 Реймс0 : 1Лорьян
26.08.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 5 Лорьян2 : 1Реймс
30.01.2016 Франция - Лига 1 Тур 23 Лорьян2 : 0Реймс
29.08.2015 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс4 : 1Лорьян
07.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 24 Реймс1 : 3Лорьян
20.09.2014 Франция - Лига 1 Тур 6 Лорьян0 : 1Реймс
29.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 31 Реймс1 : 1Лорьян
09.11.2013 Франция - Лига 1 Тур 13 Лорьян0 : 0Реймс
18.05.2013 Франция - Лига 1 Тур 37 Реймс1 : 0Лорьян

Отзывы и комментарии к матчу

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