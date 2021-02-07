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Вулверхэмптон - Лестер смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс, Вест-Йоркшир, Англия)
ВулверхэмптонЛестер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вулверхэмптон - Лестер, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Северная Ирландия Брендан Роджерс
История личных встреч
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Лестер Сити1 : 0Вулверхэмптон
14.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Вулверхэмптон0 : 0Лестер Сити
11.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Лестер Сити0 : 0Вулверхэмптон
19.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Вулверхэмптон4 : 3Лестер Сити
25.09.2018 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Вулверхэмптон0 : 0 1 : 3Лестер Сити
18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Вулверхэмптон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура АПЛ: «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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