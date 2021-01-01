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Ливерпуль - Манчестер Сити смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
7 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 23-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
ЛиверпульМанчестер Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ливерпуль - Манчестер Сити, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Манчестер Сити
Манчестер
Главные тренеры
Германия Юрген Клопп
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
08.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 8 Манчестер Сити1 : 1Ливерпуль
02.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Манчестер Сити4 : 0Ливерпуль
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Ливерпуль3 : 1Манчестер Сити
04.08.2019 Суперкубок Англии Финал Ливерпуль1 : 1 4 : 5Манчестер Сити
03.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 21 Манчестер Сити2 : 1Ливерпуль
07.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль0 : 0Манчестер Сити
26.07.2018 Международный кубок чемпионов Международный кубок чемпионов Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
10.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Манчестер Сити1 : 2Ливерпуль
04.04.2018 Лига чемпионов 1/4 финала Ливерпуль3 : 0Манчестер Сити
14.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Ливерпуль4 : 3Манчестер Сити
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 23-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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