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Атлетик - Валенсия смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
7 Февраля 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
АтлетикВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Валенсия, который запланирован на 07 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Хави Грасия
История личных встреч
12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Атлетик Б
01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Валенсия0 : 2Атлетик Б
28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 0Атлетик Б
27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 0Валенсия
28.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 1Валенсия
01.10.2017 Испания - Примера Тур 7 Валенсия3 : 2Атлетик Б
19.02.2017 Испания - Примера Тур 23 Валенсия2 : 0Атлетик Б
18.09.2016 Испания - Примера Тур 4 Атлетик Б2 : 1Валенсия
17.03.2016 Лига Европы 1/8 финала Валенсия2 : 1Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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