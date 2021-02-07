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Бетис - Барселона смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
БетисБарселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бетис - Барселона, который запланирован на 07 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Нидерланды Рональд Куман
История личных встреч
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Барселона5 : 2Бетис
09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Бетис2 : 3Барселона
25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Барселона5 : 2Бетис
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Бетис1 : 4Барселона
11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Барселона3 : 4Бетис
21.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Бетис0 : 5Барселона
20.08.2017 Испания - Примера Тур 1 Барселона2 : 0Бетис
29.01.2017 Испания - Примера Тур 20 Бетис1 : 1Барселона
20.08.2016 Испания - Примера Тур 1 Барселона6 : 2Бетис
30.04.2016 Испания - Примера Тур 36 Бетис0 : 2Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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