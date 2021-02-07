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Удинезе - Верона смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Дачия Арена - Фриули (Удине, Италия), вместимость: 25144
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Антонио Санторо (Италия)
УдинезеВерона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Удинезе - Верона, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Удинезе
Удине
Верона
Верона
Главные тренеры
Италия Лука Готти
Хорватия Иван Юрич
История личных встреч
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Верона1 : 0Удинезе
16.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Удинезе0 : 0Верона
24.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Верона0 : 0Удинезе
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Верона0 : 1Удинезе
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Удинезе4 : 0Верона
28.02.2016 Италия - Серия А Тур 27 Удинезе2 : 0Верона
18.10.2015 Италия - Серия А Тур 8 Верона1 : 1Удинезе
03.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Верона0 : 1Удинезе
14.12.2014 Италия - Серия А Тур 15 Удинезе1 : 2Верона
10.05.2014 Италия - Серия А Тур 37 Верона2 : 2Удинезе

Отзывы и комментарии к матчу

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