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Милан - Кротоне смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия)
МиланКротоне

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Милан - Кротоне, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Милан
Милан
Кротоне
Кротоне
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Италия Джованни Строппа
История личных встреч
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Кротоне0 : 2Милан
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Милан1 : 0Кротоне
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Кротоне0 : 3Милан
30.04.2017 Италия - Серия А Тур 34 Кротоне1 : 1Милан
04.12.2016 Италия - Серия А Тур 15 Милан2 : 1Кротоне
01.12.2015 Кубок Италии 4-й раунд Милан3 : 1 ДВКротоне

Отзывы и комментарии к матчу

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