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Парма - Болонья смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 27906
7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
ПармаБолонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Парма - Болонья, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Парма
Парма
Болонья
Болонья
Главные тренеры
Италия Роберто Д'Аверса
Сербия Синиша Михайлович
История личных встреч
28.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Болонья4 : 1Парма
12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Парма2 : 2Болонья
24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Болонья2 : 2Парма
13.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Болонья4 : 1Парма
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Парма0 : 0Болонья
13.04.2014 Италия - Серия А Тур 33 Болонья1 : 1Парма
30.11.2013 Италия - Серия А Тур 14 Парма1 : 1Болонья
12.05.2013 Италия - Серия А Тур 37 Парма0 : 2Болонья
22.12.2012 Италия - Серия А Тур 18 Болонья1 : 2Парма
13.05.2012 Италия - Серия А Тур 38 Парма1 : 0Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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