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Беневенто - Сампдория смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Чиро Вигорито (Беневенто, Италия), вместимость: 18900
7 Февраля 2021, Воскресенье. 14:30 МСК. Серия А, 21-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
БеневентоСампдория

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Беневенто - Сампдория, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Беневенто
Беневенто
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
Италия Филиппо Индзаги
Италия Клаудио Раньери
История личных встреч
26.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Сампдория2 : 3Беневенто
06.01.2018 Италия - Серия А Тур 20 Беневенто3 : 2Сампдория
20.08.2017 Италия - Серия А Тур 1 Сампдория2 : 1Беневенто

Отзывы и комментарии к матчу

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