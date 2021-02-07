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Арминия - Вердер смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Шюко-Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
7 Февраля 2021, Воскресенье. 20:00 МСК. Бундеслига, 20-й тур
АрминияВердер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арминия - Вердер, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 20-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Вердер
Бремен
Главные тренеры
Германия Уве Нойхаус
Германия Флориан Кофельдт
История личных встреч
03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Вердер1 : 0Арминия
04.03.2015 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1Вердер
01.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 18 Вердер1 : 2Арминия
16.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 1 Арминия2 : 2Вердер
23.03.2008 Германия - Бундеслига Тур 25 Арминия1 : 1Вердер
29.09.2007 Германия - Бундеслига Тур 8 Вердер8 : 1Арминия
29.04.2007 Германия - Бундеслига Тур 31 Арминия3 : 2Вердер
25.11.2006 Германия - Бундеслига Тур 14 Вердер3 : 0Арминия

Отзывы и комментарии к матчу

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