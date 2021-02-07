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Брест - Бордо смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
7 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
БрестБордо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брест - Бордо, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брест
Брест
Бордо
Бордо
Главные тренеры
Франция Оливье Далль'Оглио
Франция Жан-Луи Гассе
История личных встреч
06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Бордо1 : 0Брест
05.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Брест1 : 1Бордо
18.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Брест2 : 0Бордо
21.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 6 Бордо2 : 2Брест
24.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 26 Бордо0 : 2Брест
07.10.2012 Франция - Лига 1 Тур 8 Брест1 : 1Бордо
10.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест0 : 2Бордо
22.10.2011 Франция - Лига 1 Тур 11 Бордо1 : 1Брест
06.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 26 Брест1 : 3Бордо
23.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 10 Бордо0 : 2Брест

Отзывы и комментарии к матчу

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