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Марсель - ПСЖ смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
МарсельПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - ПСЖ, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Марсель
Марсель
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
13.01.2021 Суперкубок Франции Финал ПСЖ2 : 1Марсель
13.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 3 ПСЖ0 : 1Марсель
27.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ4 : 0Марсель
17.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 ПСЖ3 : 1Марсель
28.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 11 Марсель0 : 2ПСЖ
28.02.2018 Кубок Франции 1/4 финала ПСЖ3 : 0Марсель
25.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 27 ПСЖ3 : 0Марсель
22.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 10 Марсель2 : 2ПСЖ
26.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель1 : 5ПСЖ
23.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 10 ПСЖ0 : 0Марсель

Отзывы и комментарии к матчу

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