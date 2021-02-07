Марсель - ПСЖ смотреть онлайн 07.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Марсель - ПСЖ, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Маурисио Почеттино
|13.01.2021
|Суперкубок Франции
|Финал
|2 : 1
|13.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|0 : 1
|27.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 0
|17.03.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|3 : 1
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 2
|28.02.2018
|Кубок Франции
|1/4 финала
|3 : 0
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|3 : 0
|22.10.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 2
|26.02.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 5
|23.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 0
Отзывы и комментарии к матчу
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