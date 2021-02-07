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Ним - Монако смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: де Костьерес (Ним, Франция), вместимость: 18482
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Клеман Турпен (Улинс, Франция)
НимМонако

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Ним - Монако, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Ним
Ним
Монако
Монако
Главные тренеры
Франция Жером Арпинон
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Монако3 : 0Ним
01.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 22 Ним3 : 1Монако
25.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Монако2 : 2Ним
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Ним1 : 0Монако
21.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 6 Монако1 : 1Ним

Отзывы и комментарии к матчу

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