Монпелье - Дижон смотреть онлайн 07.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Дижон, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Мишель Дер Закарян
|Давид Линарес
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|2 : 2
|25.01.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 1
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|2 : 2
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|11.08.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|1 : 2
|17.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|2 : 2
|26.08.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|14.01.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|01.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|3 : 3
|03.03.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 30 января 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Амаури Делеру...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 9 января 2021, Суббота. 23:00 МСК. Лига 1, 19-й тур Главный судья: Франсуа...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 15 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Орельен Пети...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 20 августа 2020, Воскресенье. 16:00 МСК. Лига 1, 4-й тур Главный судья:...
Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900 4 октября 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. Лига 1, 6-й тур Главный судья:...