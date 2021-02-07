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Монпелье - Дижон смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Стад де ла Моссон (Монпелье, Франция), вместимость: 32900
7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур
Главный судья: Франк Шнедер (Франция)
МонпельеДижон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Монпелье - Дижон, который запланирован на 07 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Монпелье
Монпелье
Дижон
Дижон
Главные тренеры
Армения Мишель Дер Закарян
Франция Давид Линарес
История личных встреч
27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Дижон2 : 2Монпелье
25.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 21 Монпелье2 : 1Дижон
04.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Дижон2 : 2Монпелье
13.01.2019 Франция - Лига 1 Тур 20 Дижон1 : 1Монпелье
11.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье1 : 2Дижон
17.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Монпелье2 : 2Дижон
26.08.2017 Франция - Лига 1 Тур 4 Дижон2 : 1Монпелье
14.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 20 Монпелье1 : 1Дижон
01.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 8 Дижон3 : 3Монпелье
03.03.2012 Франция - Лига 1 Тур 26 Дижон1 : 1Монпелье

Отзывы и комментарии к матчу

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