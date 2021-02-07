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Брага - Порту смотреть онлайн 07.02.2021

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
7 Февраля 2021, Воскресенье. 23:45 МСК. Примейра, 17-й тур
БрагаПорту

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брага - Порту, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 18-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Брага
Брага
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
19.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Порту3 : 1Брага
25.07.2020 Португалия - Примейра Тур 34 Брага2 : 1Порту
25.01.2020 Португалия - Кубок лиги Финал Брага1 : 0Порту
17.01.2020 Португалия - Примейра Тур 17 Порту1 : 2Брага
02.04.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Брага1 : 1Порту
30.03.2019 Португалия - Примейра Тур 27 Брага2 : 3Порту
26.02.2019 Кубок Португалии 1/2 финала Порту3 : 0Брага
10.11.2018 Португалия - Примейра Тур 10 Порту1 : 0Брага
03.02.2018 Португалия - Примейра Тур 21 Порту3 : 1Брага
27.08.2017 Португалия - Примейра Тур 4 Брага0 : 1Порту

Отзывы и комментарии к матчу

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