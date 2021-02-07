Брага - Порту смотреть онлайн 07.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Брага - Порту, который запланирован на 07 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 18-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Карлуш Карвальял
|Сержиу Консейсау
|19.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|25.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|2 : 1
|25.01.2020
|Португалия - Кубок лиги
|Финал
|1 : 0
|17.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 2
|02.04.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 1
|30.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 3
|26.02.2019
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|3 : 0
|10.11.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|1 : 0
|03.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|3 : 1
|27.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 1
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