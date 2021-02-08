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Атлетико - Сельта смотреть онлайн 08.02.2021

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
8 Февраля 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур
Главный судья: Гуильермо Куадра Фернандес (Испания)
АтлетикоСельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетико - Сельта, который запланирован на 08 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Сельта
Виго
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Аргентина Эдуардо Херман Коудет
История личных встреч
17.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Сельта0 : 2Атлетико М
07.07.2020 Испания - Примера Тур 35 Сельта1 : 1Атлетико М
21.09.2019 Испания - Примера Тур 5 Атлетико М0 : 0Сельта
13.04.2019 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М2 : 0Сельта
01.09.2018 Испания - Примера Тур 3 Сельта2 : 0Атлетико М
11.03.2018 Испания - Примера Тур 28 Атлетико М3 : 0Сельта
22.10.2017 Испания - Примера Тур 9 Сельта0 : 1Атлетико М
12.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Атлетико М3 : 2Сельта
10.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Сельта0 : 4Атлетико М
14.05.2016 Испания - Примера Тур 38 Атлетико М2 : 0Сельта

Отзывы и комментарии к матчу

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