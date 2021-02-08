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Бенфика - Фамаликан смотреть онлайн 08.02.2021

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
8 Февраля 2021, Понедельник. 22:00 МСК. Примейра, 18-й тур
Главный судья: Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге (Португалия)
БенфикаФамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бенфика - Фамаликан, который запланирован на 08 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 18-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Главные тренеры
Португалия Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
Португалия Жорже Мануэл Ребелу Фернандеш Силаш
История личных встреч
18.09.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Фамаликан1 : 5Бенфика
09.07.2020 Португалия - Примейра Тур 31 Фамаликан1 : 1Бенфика
11.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Фамаликан1 : 1Бенфика
04.02.2020 Кубок Португалии 1/2 финала Бенфика3 : 2Фамаликан
14.12.2019 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика4 : 0Фамаликан

Отзывы и комментарии к матчу

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