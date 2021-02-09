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Бёрнли - Борнмут смотреть онлайн 09.02.2021

Стадион: Терф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
9 Февраля 2021, Вторник. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
БернлиБорнмут

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Бёрнли - Борнмут, который запланирован на 09 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Борнмут
Борнмут
Главные тренеры
Англия Шон Дайч
Англия Джонатан Вудгейт
История личных встреч
22.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Бёрнли3 : 0Борнмут
21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Борнмут0 : 1Бёрнли
06.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Борнмут1 : 3Бёрнли
22.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Бёрнли4 : 0Борнмут
13.05.2018 Англия - Премьер-лига Тур 38 Бёрнли1 : 2Борнмут
29.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 14 Борнмут1 : 2Бёрнли
13.05.2017 Англия - Премьер-лига Тур 37 Борнмут2 : 1Бёрнли
10.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 15 Бёрнли3 : 2Борнмут
15.02.2014 Англия - Чемпионшип Тур 31 Борнмут1 : 1Бёрнли
09.11.2013 Англия - Чемпионшип Тур 15 Бёрнли1 : 1Борнмут

Отзывы и комментарии к матчу

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