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Реал Мадрид - Хетафе смотреть онлайн 09.02.2021

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
9 Февраля 2021, Вторник. 23:00 МСК. Ла Лига, 1-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Реал МадридХетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Хетафе, который запланирован на 09 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 01-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Хетафе
Хетафе
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Хосе Бордалас
История личных встреч
02.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Реал Мадрид1 : 0Хетафе
04.01.2020 Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
25.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Реал Мадрид
19.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Реал Мадрид2 : 0Хетафе
03.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид3 : 1Хетафе
14.10.2017 Испания - Примера Тур 8 Хетафе1 : 2Реал Мадрид
16.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Хетафе1 : 5Реал Мадрид
05.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид4 : 1Хетафе
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид7 : 3Хетафе
18.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Хетафе0 : 3Реал Мадрид
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча первого тура Примеры: «Реал» — «Хетафе». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

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