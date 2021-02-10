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Жил Висенте - Спортинг смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Сьюдад-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12374
10 Февраля 2021, Среда. 00:00 МСК. Примейра, 18-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Жил ВисентеСпортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Жил Висенте - Спортинг, который запланирован на 09 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Португалия. Турнир: Примейра 2020/21. 18-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
Португалия Рикарду Соареш
Португалия Эмануэл Ферро
Португалия Рубен Филипе Маркес Аморим
История личных встреч
29.10.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 2 Жил Висенте0 : 2Спортинг
01.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте3 : 1Спортинг
22.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Жил Висенте
21.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Жил Висенте0 : 4Спортинг
12.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Жил Висенте
08.12.2013 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте0 : 2Спортинг
17.02.2013 Португалия - Примейра Тур 19 Жил Висенте2 : 3Спортинг
24.09.2012 Португалия - Примейра Тур 4 Спортинг2 : 1Жил Висенте

Отзывы и комментарии к матчу

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