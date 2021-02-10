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Лестер Сити - Брайтон смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
10 Февраля 2021, Среда. 20:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия)
ЛестерБрайтон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер Сити - Брайтон, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Главные тренеры
Северная Ирландия Брендан Роджерс
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
13.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Лестер Сити3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 31 Лестер Сити0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
23.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Лестер Сити2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
24.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Лестер Сити
31.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 32 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Лестер Сити
19.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 2 Лестер Сити2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 41 Лестер Сити1 : 4Брайтон энд Хоув Альбион
07.12.2013 Англия - Чемпионшип Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1Лестер Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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