Лестер Сити - Брайтон смотреть онлайн 10.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Лестер Сити - Брайтон, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Брендан Роджерс
|Грэм Поттер
|13.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|3 : 0
|23.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|0 : 0
|23.11.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|0 : 2
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 1
|24.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 1
|31.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|0 : 2
|19.08.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 0
|08.04.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 41
|1 : 4
|07.12.2013
|Англия - Чемпионшип
|Тур 19
|3 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262 16 июля 2020, четверг. 20:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Майкл Оливер...
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262 4 октября 2020, Воскресенье. 14:00 МСК. АПЛ, 4 -й тур Главный судья: Эндрю...
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262 05 ноября 2020, четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 3-й тур Главный судья: Бас...
Стадион: Бет365 - Британниа (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 28383 9 января 2021, Суббота. 18:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья:...
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262 10 декабря 2020, Четверг. 23:00 МСК. Лига Европы, 6-й тур Главный судья:...