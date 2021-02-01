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Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
10 Февраля 2021, Среда. 22:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
ШеффилдБристоль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Бристоль Сити
Бристоль
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Англия Дин Холден
История личных встреч
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Шеффилд Юнайтед2 : 3Бристоль Сити
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Бристоль Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
06.05.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 46 Бристоль Сити2 : 3Шеффилд Юнайтед
08.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 21 Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити
14.02.2015 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 31 Бристоль Сити1 : 3Шеффилд Юнайтед
09.08.2014 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 1 Шеффилд Юнайтед1 : 2Бристоль Сити

Отзывы и комментарии к матчу

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