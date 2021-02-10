  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Эвертон - Тоттенхэм смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
10 Февраля 2021, Среда. 23:15 МСК. Кубок Англии, 1/8 Финала
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
ЭвертонТоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Тоттенхэм, который запланирован на 10 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Кубок Англии 2020/21. 1/8 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
13.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
06.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур2 : 2Эвертон
23.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон2 : 6Тоттенхэм Хотспур
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Эвертон
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон0 : 3Тоттенхэм Хотспур
05.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Тоттенхэм Хотспур3 : 2Эвертон
13.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
03.01.2016 Англия - Премьер-лига Тур 20 Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Эвертон - Манчестер Юнайтед 23.12.2020 прямая трансляция
    Эвертон - Манчестер Юнайтед 23.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157 23 декабря 2020, Среда. 23:00 МСК. Кубок Англии, 1/4 Финала Главный судья: Эндрю Мэдли...
  • Эвертон - Ротерхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Эвертон - Ротерхэм 09.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157 9 января 2021, Суббота. 15:00 МСК. Кубок Англии, 1/32 Финала Главный судья: Стюарт...
  • Эвертон - Астон Вилла прямая трансляция 16.07.2020
    Эвертон - Астон Вилла прямая трансляция 16.07.2020
    Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157 16 июля 2020, четверг. 20:00 МСК. 36-й тур Главный судья: Энтони Тейлор (Уитеншоу,...
  • Эвертон - Манчестер Сити 28.12.2020 прямая трансляция
    Эвертон - Манчестер Сити 28.12.2020 прямая трансляция
    Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157 28 декабря 2020, Понедельник. 23:00 МСК. АПЛ, 16-й тур Главный судья: Мартин Аткинсон...
  • Уиком Уондерерс - Тоттенхэм 25.01.2021 прямая трансляция
    Уиком Уондерерс - Тоттенхэм 25.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Адамс Парк (Хай-Уиком, Англия), вместимость: 10284 25 января 2021, Понедельник. 22:45 МСК. Кубок Англии, 1/16 Финала Главный судья: Джонатан...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close