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Аталанта - Наполи смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
10 Февраля 2021, Среда. 22:45 МСК. Кубок Италии, 1/2 Финала
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия)
Первый матч 0 : 0
АталантаНаполи

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Аталанта - Наполи, который запланирован на 10 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Кудок Италии 2020/21. 1/2 финала. Ответный матч. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Наполи
Неаполь
Главные тренеры
Италия Джан Пьеро Гасперини
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
03.02.2021 Кубок Италии 1/2 финала Наполи0 : 0Аталанта
17.10.2020 Италия - Серия А Тур 4 Наполи4 : 1Аталанта
02.07.2020 Италия - Серия А Тур 29 Аталанта2 : 0Наполи
30.10.2019 Италия - Серия А Тур 10 Наполи2 : 2Аталанта
22.04.2019 Италия - Серия А Тур 33 Наполи1 : 2Аталанта
03.12.2018 Италия - Серия А Тур 14 Аталанта1 : 2Наполи
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Аталанта0 : 1Наполи
02.01.2018 Кубок Италии 1/4 финала Наполи1 : 2Аталанта
27.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Наполи3 : 1Аталанта
25.02.2017 Италия - Серия А Тур 26 Наполи0 : 2Аталанта
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча финала Кубка Италии: «Аталанта» — «Наполи». Начало встречи запланировано на 22:45 по московскому времени. В первом матче была зафиксирована ничья — 0:0.

Отзывы и комментарии к матчу

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