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Атлетик - Леванте смотреть онлайн 11.02.2021

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
11 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/2 Финала
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания)
АтлетикЛеванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Леванте, который запланирован на 11 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Испания Пако Лопес
История личных встреч
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б3 : 2Леванте
03.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Леванте3 : 0Атлетик Б
23.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 3Леванте
10.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Леванте1 : 2Атлетик Б
24.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Леванте2 : 2Атлетик Б
20.12.2015 Испания - Примера Тур 16 Атлетик Б2 : 0Леванте
01.02.2015 Испания - Примера Тур 21 Леванте0 : 2Атлетик Б

Отзывы и комментарии к матчу

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