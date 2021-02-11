Атлетик - Леванте смотреть онлайн 11.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Атлетик - Леванте, который запланирован на 11 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Кубок Испании 2020/21. 1/2 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Марселино Гарсия Тораль
|Пако Лопес
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 0
|12.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 36
|1 : 2
|10.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 1
|03.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|3 : 2
|03.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 0
|23.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 3
|10.12.2017
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 2
|24.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|20.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 16
|2 : 0
|01.02.2015
|Испания - Примера
|Тур 21
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332 3 января 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 17-й тур Главный судья: Марио Мелеро...
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332 25 января 2021, Понедельник. 23:00 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Адриан Кордеро...
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332 18 октября 2020, Воскресенье. 15:00 МСК. Ла Лига , 6-й тур Главный судья:...
Стадион: Эль-Кольяо (Алькой, Испания), вместимость: 5000 28 января 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Испании, 1/8 Финала Главный судья: Давид Медье...
09 ноября 2013 | Чемпионат Испании 2013/14 | 13-й тур...