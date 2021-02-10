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Осер - Марсель смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
10 Февраля 2021, Среда. 16:45 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
ОсерМарсель

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Осер - Марсель, который запланирован на 10 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Осер
Осер
Марсель
Марсель
Главные тренеры
Франция Жан-Марк Фурлан
История личных встреч
13.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 37 Марсель3 : 0Осер
14.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 2 Осер2 : 2Марсель
01.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 33 Марсель1 : 1Осер
19.01.2011 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Осер0 : 2Марсель
11.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 17 Осер1 : 1Марсель
30.04.2010 Франция - Лига 1 Тур 35 Осер0 : 0Марсель
23.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 19 Марсель0 : 2Осер
10.01.2009 Франция - Лига 1 Тур 20 Осер0 : 2Марсель
17.08.2008 Франция - Лига 1 Тур 2 Марсель4 : 0Осер
01.03.2008 Франция - Лига 1 Тур 27 Марсель2 : 1Осер

Отзывы и комментарии к матчу

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