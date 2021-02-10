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Дижон - Лилль смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Гастон Жерар (Дижон, Франция), вместимость: 15995
10 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
ДижонЛилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Дижон - Лилль, который запланирован на 10 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Дижон
Дижон
Лилль
Лилль
Главные тренеры
Франция Давид Линарес
Франция Кристоф Галтье
История личных встреч
31.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 22 Лилль1 : 0Дижон
16.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 15 Дижон0 : 2Лилль
12.01.2020 Франция - Лига 1 Тур 20 Дижон1 : 0Лилль
30.11.2019 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль1 : 0Дижон
03.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль1 : 0Дижон
20.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 10 Дижон1 : 2Лилль
12.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль2 : 1Дижон
16.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 18 Дижон3 : 0Лилль
21.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 21 Дижон0 : 0Лилль
20.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 2 Лилль1 : 0Дижон

Отзывы и комментарии к матчу

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