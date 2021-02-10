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Кан - ПСЖ смотреть онлайн 10.02.2021

Стадион: Мишель д'Орнано (Кан, Франция), вместимость: 21500
10 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
КанПСЖ

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Кан - ПСЖ, который запланирован на 10 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Кан
Кан
ПСЖ
Париж
Главные тренеры
Франция Паскаль Дюпра
Аргентина Маурисио Почеттино
История личных встреч
02.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Кан1 : 2ПСЖ
12.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 1 ПСЖ3 : 0Кан
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Кан0 : 0ПСЖ
18.04.2018 Кубок Франции 1/2 финала Кан1 : 3ПСЖ
20.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 19 ПСЖ3 : 1Кан
20.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 38 ПСЖ1 : 1Кан
16.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 5 Кан0 : 6ПСЖ
16.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 34 ПСЖ6 : 0Кан
19.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 19 Кан0 : 3ПСЖ
14.02.2015 Франция - Лига 1 Тур 25 ПСЖ2 : 2Кан

Отзывы и комментарии к матчу

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