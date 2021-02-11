Сошо - Сент-Этьен смотреть онлайн 11.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сошо - Сент-Этьен, который запланирован на 11 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Омар Даф
|Клод Пюэль
|23.03.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|3 : 1
|02.11.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 0
|02.02.2013
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|1 : 2
|30.10.2012
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|0 : 3
|15.09.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 1
|15.01.2012
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|28.08.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 1
|21.05.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|14.08.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|3 : 2
|10.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|0 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
Похожие новости:
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 6 января 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 18-й тур Главный судья: Карим Абед (Франция)...
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 7 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 24-й тур Главный судья: Рудди Букке...
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230 17 января 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. Лига 1, 20-й тур Главный судья: Антони...
Стадион: Жеффруа-Гишар (Сент-Этьен, Франция), вместимость: 42000 3 Февраля 2021, Среда. 23:00 МСК. Лига 1, 23-й тур Главный судья: Эрик Ваттеллье...
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624 31 января 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. Лига 1, 22-й тур Главный судья: Франк Шнедер...