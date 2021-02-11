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Сошо - Сент-Этьен смотреть онлайн 11.02.2021

Стадион: Бональ (Монбельяр, Франция), вместимость: 20025
11 Февраля 2021, Четверг. 20:45 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
СошоСент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Сошо - Сент-Этьен, который запланирован на 11 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Сошо
Монбельяр
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Сенегал Омар Даф
Франция Клод Пюэль
История личных встреч
23.03.2014 Франция - Лига 1 Тур 30 Сент-Этьен3 : 1Сошо
02.11.2013 Франция - Лига 1 Тур 12 Сошо0 : 0Сент-Этьен
02.02.2013 Франция - Лига 1 Тур 23 Сошо1 : 2Сент-Этьен
30.10.2012 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Сошо0 : 3Сент-Этьен
15.09.2012 Франция - Лига 1 Тур 5 Сент-Этьен0 : 1Сошо
15.01.2012 Франция - Лига 1 Тур 20 Сент-Этьен1 : 0Сошо
28.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 4 Сошо2 : 1Сент-Этьен
21.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 37 Сошо2 : 1Сент-Этьен
14.08.2010 Франция - Лига 1 Тур 2 Сент-Этьен3 : 2Сошо
10.04.2010 Франция - Лига 1 Тур 32 Сошо0 : 2Сент-Этьен

Отзывы и комментарии к матчу

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