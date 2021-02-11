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Анже - Ренн смотреть онлайн 11.02.2021

Стадион: Раймон Копа - Жан-Буин (Анже, Франция), вместимость: 18000
11 Февраля 2021, Четверг. 23:00 МСК. Кубок Франции, 1/32 Финала
ЛорьянРенн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Анже - Ренн, который запланирован на 11 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Кубок Франции 2020/21. 1/32 финала. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
Главные тренеры
Франция Стефан Мулен
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
23.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Ренн1 : 2Анже
28.01.2020 Кубок Франции 1/8 финала Анже4 : 5 ДВРенн
07.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 17 Ренн2 : 1Анже
06.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Анже3 : 3Ренн
18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Ренн1 : 0Анже
20.01.2018 Франция - Лига 1 Тур 22 Ренн1 : 0Анже
29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 Анже1 : 2Ренн
08.02.2017 Франция - Лига 1 Тур 24 Анже0 : 0Ренн
19.11.2016 Франция - Лига 1 Тур 13 Ренн1 : 1Анже
12.02.2016 Франция - Лига 1 Тур 26 Ренн1 : 0Анже

Отзывы и комментарии к матчу

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