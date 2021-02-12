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Болонья - Беневенто смотреть онлайн 12.02.2021

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
12 Февраля 2021, Пятница. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Давиде Герзини (Генуя, Италия)
БолоньяБеневенто

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Болонья - Беневенто, который запланирован на 12 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Болонья
Болонья
Беневенто
Беневенто
Главные тренеры
Сербия Синиша Михайлович
Италия Филиппо Индзаги
История личных встреч
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Беневенто1 : 0Болонья
21.01.2018 Италия - Серия А Тур 21 Болонья3 : 0Беневенто
26.08.2017 Италия - Серия А Тур 2 Беневенто0 : 1Болонья

Отзывы и комментарии к матчу

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