Манчестер Сити - Тоттенхэм смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Манчестер Сити - Тоттенхэм, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосеп Гвардиола
|Жозе Моуринью
|21.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 0
|02.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|2 : 0
|17.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 2
|2 : 2
|20.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|17.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|4 : 3
|09.04.2019
|Лига чемпионов
|1/4 финала
|1 : 0
|29.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 1
|14.04.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 3
|16.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|4 : 1
|30.07.2017
|Международный кубок чемпионов
|США
|0 : 3
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