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Барселона - Алавес смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
13 Февраля 2021, Суббота. 23:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
БарселонаАлавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Барселона - Алавес, который запланирован на 13 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Барселона
Барселона
Алавес
Витория
Главные тренеры
Нидерланды Рональд Куман
Испания Фернандес Абелардо
История личных встреч
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Алавес1 : 1Барселона
19.07.2020 Испания - Примера Тур 38 Алавес0 : 5Барселона
21.12.2019 Испания - Примера Тур 18 Барселона4 : 1Алавес
23.04.2019 Испания - Примера Тур 34 Алавес0 : 2Барселона
18.08.2018 Испания - Примера Тур 1 Барселона3 : 0Алавес
28.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Барселона2 : 1Алавес
26.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Алавес0 : 2Барселона
27.05.2017 Кубок Испании Финал Барселона3 : 1Алавес
11.02.2017 Испания - Примера Тур 22 Алавес0 : 6Барселона
10.09.2016 Испания - Примера Тур 3 Барселона1 : 2Алавес

Отзывы и комментарии к матчу

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