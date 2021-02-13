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Гранада - Атлетико смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
13 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
ГранадаАтлетико

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Гранада - Атлетико, который запланирован на 13 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Гранада
Гранада
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Атлетико М6 : 1Гранада
08.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Атлетико М1 : 0Гранада
23.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Гранада1 : 1Атлетико М
11.03.2017 Испания - Примера Тур 27 Гранада0 : 1Атлетико М
15.10.2016 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М7 : 1Гранада
17.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Атлетико М3 : 0Гранада
05.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Гранада0 : 2Атлетико М
23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Гранада0 : 0Атлетико М
18.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Атлетико М2 : 0Гранада
27.03.2014 Испания - Примера Тур 30 Атлетико М1 : 0Гранада

Отзывы и комментарии к матчу

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