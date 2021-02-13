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Севилья - Уэска смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
13 Февраля 2021, Суббота. 18:15 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Давид Медье Хименес (Испания)
СевильяУэска

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Севилья - Уэска, который запланирован на 13 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Севилья
Севилья
Уэска
Уэска
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
28.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Уэска0 : 1Севилья
02.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Уэска2 : 1Севилья
28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 1Уэска

Отзывы и комментарии к матчу

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