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Эйбар - Вальядолид смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Мунисипаль де Ипуруа (Эйбар, Испания), вместимость: 5250
13 Февраля 2021, Суббота. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
ЭйбарВальядолид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эйбар - Вальядолид, который запланирован на 13 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эйбар
Эйбар
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Испания Хосе Луис Мендилибар
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Вальядолид1 : 2Эйбар
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Эйбар3 : 1Вальядолид
26.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Вальядолид2 : 0Эйбар
17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Эйбар1 : 2Вальядолид
10.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Вальядолид0 : 0Эйбар

Отзывы и комментарии к матчу

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