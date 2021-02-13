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Специя - Милан смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
13 Февраля 2021, Суббота. 22:45 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
СпецияМилан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Специя - Милан, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Специя
Специя
Милан
Милан
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
04.10.2020 Италия - Серия А Тур 3 Милан3 : 0Специя
15.01.2014 Кубок Италии 1/8 финала Милан3 : 1Специя

Отзывы и комментарии к матчу

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