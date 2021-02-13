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Наполи - Ювентус смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло) (Неаполь, Италия), вместимость: 60240
13 Февраля 2021, Суббота. 20:00 МСК. Серия А, 22-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия)
НаполиЮвентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Наполи - Ювентус, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Италия. Турнир: Серия А 2020/21. 22-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Наполи
Неаполь
Ювентус
Турин
Главные тренеры
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Андреа Пирло
История личных встреч
20.01.2021 Суперкубок Италии Финал Ювентус2 : 0Наполи
17.06.2020 Кубок Италии Финал Наполи0 : 0 4 : 2Ювентус
26.01.2020 Италия - Серия А Тур 21 Наполи2 : 1Ювентус
31.08.2019 Италия - Серия А Тур 2 Ювентус4 : 3Наполи
03.03.2019 Италия - Серия А Тур 26 Наполи1 : 2Ювентус
29.09.2018 Италия - Серия А Тур 7 Ювентус3 : 1Наполи
22.04.2018 Италия - Серия А Тур 34 Ювентус0 : 1Наполи
01.12.2017 Италия - Серия А Тур 15 Наполи0 : 1Ювентус
05.04.2017 Кубок Италии 1/2 финала Наполи3 : 2Ювентус
02.04.2017 Италия - Серия А Тур 30 Наполи1 : 1Ювентус

Отзывы и комментарии к матчу

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