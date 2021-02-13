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ПСЖ - Ницца смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
13 Февраля 2021, Суббота. 19:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
ПСЖНицца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке ПСЖ - Ницца, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Ницца
Ницца
Главные тренеры
Аргентина Маурисио Почеттино
Румыния Адриан Урся
История личных встреч
20.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 4 Ницца0 : 3ПСЖ
18.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Ницца1 : 4ПСЖ
04.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 ПСЖ1 : 1Ницца
29.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 8 Ницца0 : 3ПСЖ
18.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Ницца1 : 2ПСЖ
27.10.2017 Франция - Лига 1 Тур 11 ПСЖ3 : 0Ницца
30.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 35 Ницца3 : 1ПСЖ
11.12.2016 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ2 : 2Ницца
02.04.2016 Франция - Лига 1 Тур 32 ПСЖ4 : 1Ницца
04.12.2015 Франция - Лига 1 Тур 17 Ницца0 : 3ПСЖ

Отзывы и комментарии к матчу

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