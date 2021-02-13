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Реймс - Ланс смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Огюст Делоне II (Реймс, Франция), вместимость: 21684
13 Февраля 2021, Суббота. 21:00 МСК. Лига 1, 25-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
РеймсЛанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Ланс, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реймс
Реймс
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Франция Давид Гуйон
Франция Франк Эз
История личных встреч
08.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс4 : 4Реймс
06.01.2019 Кубок Франции 1/32 финала Реймс2 : 0Ланс
17.03.2018 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 30 Реймс3 : 1Ланс
03.12.2017 Кубок Франции 8-й раунд Ланс3 : 2 ДВРеймс
21.10.2017 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 12 Ланс0 : 1Реймс
18.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 30 Реймс0 : 2Ланс
22.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 12 Ланс1 : 1Реймс
25.01.2015 Франция - Лига 1 Тур 22 Реймс0 : 0Ланс
30.08.2014 Франция - Лига 1 Тур 4 Ланс4 : 2Реймс

Отзывы и комментарии к матчу

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