Реймс - Ланс смотреть онлайн 13.02.2021
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реймс - Ланс, который запланирован на 13 февраля 2020. Эта встреча пройдет в стране Франция. Турнир: Лига 1 2020/21. 25-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Давид Гуйон
|Франк Эз
|08.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|4 : 4
|06.01.2019
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 0
|17.03.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 30
|3 : 1
|03.12.2017
|Кубок Франции
|8-й раунд
|3 : 2 ДВ
|21.10.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 12
|0 : 1
|18.03.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 30
|0 : 2
|22.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 12
|1 : 1
|25.01.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 22
|0 : 0
|30.08.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 2
Отзывы и комментарии к матчу
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