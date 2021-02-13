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Штутгарт - Герта смотреть онлайн 13.02.2021

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
13 Февраля 2021, Суббота. 17:30 МСК. Бундеслига, 21-й тур
ШтутгартГерта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Штутгарт - Герта, который запланирован на 13 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Германия. Турнир: Чемпионат Германии, 21-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Герта
Берлин
Главные тренеры
США Пеллегрино Матараццо
Венгрия Паль Дардаи
История личных встреч
17.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта0 : 2Штутгарт
04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Герта3 : 1Штутгарт
15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Штутгарт2 : 1Герта
13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 Штутгарт1 : 0Герта
19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Герта2 : 0Штутгарт
13.02.2016 Германия - Бундеслига Тур 21 Штутгарт2 : 0Герта
12.09.2015 Германия - Бундеслига Тур 4 Герта2 : 1Штутгарт
06.03.2015 Германия - Бундеслига Тур 24 Штутгарт0 : 0Герта
03.10.2014 Германия - Бундеслига Тур 7 Герта3 : 2Штутгарт
22.02.2014 Германия - Бундеслига Тур 22 Штутгарт1 : 2Герта

Отзывы и комментарии к матчу

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