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Саутгемптон - Вулверхэмптон 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
14 Февраля 2021, Воскресенье. 15:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия)
СаутгемптонВулверхэмптон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Саутгемптон - Вулверхэмптон, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Австрия Ральф Хазенхюттль
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
11.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Вулверхэмптон0 : 2Саутгемптон
23.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
18.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 23 Саутгемптон2 : 3Вулверхэмптон
19.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вулверхэмптон1 : 1Саутгемптон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Саутгемптон3 : 1Вулверхэмптон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 0Саутгемптон
23.08.2017 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Саутгемптон0 : 2Вулверхэмптон

Отзывы и комментарии к матчу

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