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Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
14 Февраля 2021, Воскресенье. 17:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Вест БромвичНорвич

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Вест Бромвич - Манчестер Юнайтед, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Главные тренеры
Англия Сэм Эллардайс
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
История личных встреч
21.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Манчестер Юнайтед1 : 0Вест Бромвич Альбион
15.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 34 Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Бромвич Альбион
17.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вест Бромвич Альбион1 : 2Манчестер Юнайтед
01.04.2017 Англия - Премьер-лига Тур 30 Манчестер Юнайтед0 : 0Вест Бромвич Альбион
17.12.2016 Англия - Премьер-лига Тур 17 Вест Бромвич Альбион0 : 2Манчестер Юнайтед
06.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Бромвич Альбион1 : 0Манчестер Юнайтед
07.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 12 Манчестер Юнайтед2 : 0Вест Бромвич Альбион
02.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 35 Манчестер Юнайтед0 : 1Вест Бромвич Альбион
20.10.2014 Англия - Премьер-лига Тур 8 Вест Бромвич Альбион2 : 2Манчестер Юнайтед
08.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 29 Вест Бромвич Альбион0 : 3Манчестер Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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