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Эвертон - Фулхэм 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
14 Февраля 2021, Воскресенье. 22:00 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия)
ЭвертонФулхэм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Фулхэм, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Фулхэм2 : 3Эвертон
13.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 34 Фулхэм2 : 0Эвертон
29.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 7 Эвертон3 : 0Фулхэм
30.03.2014 Англия - Премьер-лига Тур 32 Фулхэм1 : 3Эвертон
14.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон4 : 1Фулхэм
24.09.2013 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Фулхэм2 : 1Эвертон
27.04.2013 Англия - Премьер-лига Тур 35 Эвертон1 : 0Фулхэм
03.11.2012 Англия - Премьер-лига Тур 10 Фулхэм2 : 2Эвертон
28.04.2012 Англия - Премьер-лига Тур 36 Эвертон4 : 0Фулхэм
28.01.2012 Кубок Англии 1/16 финала Эвертон2 : 1Фулхэм

Отзывы и комментарии к матчу

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