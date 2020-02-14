Эвертон - Фулхэм 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Эвертон - Фулхэм, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Карло Анчелотти
|Скотт Паркер
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|2 : 3
|13.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|29.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|3 : 0
|30.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 3
|14.12.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|4 : 1
|24.09.2013
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|27.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 35
|1 : 0
|03.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|2 : 2
|28.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|4 : 0
|28.01.2012
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 1
Отзывы и комментарии к матчу
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