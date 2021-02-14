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Арсенал - Лидс Юнайтед 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
14 Февраля 2021, Воскресенье. 19:30 МСК. АПЛ, 24-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
АрсеналЛидс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Арсенал - Лидс Юнайтед, который запланирован на 14 февраля 2021. Эта встреча пройдет в стране Англия. Турнир: Премьер Лига 2020/21. 24-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Лидс Юнайтед0 : 0Арсенал
06.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед
09.01.2012 Кубок Англии 1/32 финала Арсенал1 : 0Лидс Юнайтед

Отзывы и комментарии к матчу

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