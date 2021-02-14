Леванте - Осасуна 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Осасуна, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Пако Лопес
|Хагоба Аррасате
|27.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 3
|1 : 3
|24.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|2 : 0
|29.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|01.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|29.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|26.02.2013
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|30.09.2012
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 0
|25.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|30.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 0
|27.02.2011
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
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