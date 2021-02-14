  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport TV
Свернуть список

Леванте - Осасуна 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
14 Февраля 2021, Воскресенье. 20:30 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Сантьяго Хайме Латре (Сариньена, Испания)
ЛевантеОсасуна

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Леванте - Осасуна, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Леванте
Валенсия
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
Испания Пако Лопес
Испания Хагоба Аррасате
История личных встреч
27.09.2020 Испания - Примера Тур 3 Осасуна1 : 3Леванте
24.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Осасуна2 : 0Леванте
29.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Леванте1 : 1Осасуна
01.03.2014 Испания - Примера Тур 26 Леванте2 : 0Осасуна
29.09.2013 Испания - Примера Тур 7 Осасуна0 : 1Леванте
26.02.2013 Испания - Примера Тур 25 Леванте0 : 2Осасуна
30.09.2012 Испания - Примера Тур 6 Осасуна4 : 0Леванте
25.03.2012 Испания - Примера Тур 30 Леванте0 : 2Осасуна
30.10.2011 Испания - Примера Тур 11 Осасуна2 : 0Леванте
27.02.2011 Испания - Примера Тур 25 Леванте2 : 1Осасуна

Отзывы и комментарии к матчу

Похожие новости:

  • Леванте - Эйбар 10.01.2021 прямая трансляция
    Леванте - Эйбар 10.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 10 января 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 18-й тур Главный судья: Сантьяго...
  • Леванте - Вальядолид 22.01.2021 прямая трансляция
    Леванте - Вальядолид 22.01.2021 прямая трансляция
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 22 января 2021, Пятница. 23:00 МСК. Ла Лига, 20-й тур Главный судья: Хосе Мунуэра...
  • Леванте - Гранада смотреть онлайн 06.02.2021
    Леванте - Гранада смотреть онлайн 06.02.2021
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 6 Февраля 2021, Суббота. 16:00 МСК. Ла Лига, 22-й тур Главный судья: Адриан...
  • Алавес - Валенсия смотреть онлайн 22.11.2020
    Алавес - Валенсия смотреть онлайн 22.11.2020
    Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840 22 ноября 2020, Воскресенье. 23:00 МСК. Ла Лига ,  10-й тур Главный судья:...
  • Леванте - Вильярреал смотреть онлайн 03.02.2021
    Леванте - Вильярреал смотреть онлайн 03.02.2021
    Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534 3 Февраля 2021, Среда. 21:00 МСК. Кубок Испании, 1/4 Финала Главный судья: Сесар...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    Copyright © 2020
    Информация
    Мы в соцсетях
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close