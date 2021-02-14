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Реал Мадрид - Валенсия 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Альфредо ди Стефано (Мадрид, Испания), вместимость: 6500
14 Февраля 2021, Воскресенье. 18:15 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Реал МадридВаленсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Реал Мадрид - Валенсия, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Франция Зинедин Зидан
Испания Хави Грасия
История личных встреч
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Валенсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид3 : 0Валенсия
08.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 3Реал Мадрид
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Реал Мадрид
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 1Реал Мадрид
01.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид2 : 0Валенсия
27.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Валенсия1 : 4Реал Мадрид
27.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Реал Мадрид2 : 2Валенсия
29.04.2017 Испания - Примера Тур 35 Реал Мадрид2 : 1Валенсия
22.02.2017 Испания - Примера Тур 16 Валенсия2 : 1Реал Мадрид

Отзывы и комментарии к матчу

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