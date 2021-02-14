Хетафе - Реал Сосьедад 14.02.2021 прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Реал Сосьедад, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.
|Хосе Бордалас
|Иманол Альгуасиль
|03.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|3 : 0
|29.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 2
|28.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|15.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 0
|17.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|29.10.2017
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|21.04.2016
|Испания - Примера
|Тур 34
|1 : 2
|11.12.2015
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|16.03.2015
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 1
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