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Хетафе - Реал Сосьедад 14.02.2021 прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
14 Февраля 2021, Воскресенье. 16:00 МСК. Ла Лига, 23-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
ХетафеРеал Сосьедад

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта задаются вопросом, где сегодня можно смотреть онлайн трансляцию матча на русском языке Хетафе - Реал Сосьедад, который запланирован на 14 февпаля 2021. Эта встреча пройдет в стране Испания. Турнир: Ла Лига 2020/21. 23-й тур. Для более комфортного просмотра предлагаем установить программы SopCast и AceStream. Они работают так же, как и прямые видео трансляции в браузере. Любой посетитель может смотреть у нас матчи любимой команды абсолютно бесплатно в высоком разрешении HD. В дополнительных вкладах мы предлагаем актуальные стартовые составы и произведенные замены в ходе игры. Для любителей прогноза исхода состязания, есть статистика прошлых встреч. Мы рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию на центральные матчи турниров. Доступна графическая трансляция матча. С её помощью вы так же можете узнать обо всех подробностях игры. В графической трансляции визуально видно, на чьей стороне находится мяч, кто атакует, какой на данный момент счёт, а так же приводятся другие, не менее интересные подробности встречи.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
03.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Реал Сосьедад3 : 0Хетафе
29.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
28.04.2019 Испания - Примера Тур 35 Реал Сосьедад2 : 1Хетафе
15.12.2018 Испания - Примера Тур 16 Хетафе1 : 0Реал Сосьедад
17.03.2018 Испания - Примера Тур 29 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
29.10.2017 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 1Реал Сосьедад
21.04.2016 Испания - Примера Тур 34 Реал Сосьедад1 : 2Хетафе
11.12.2015 Испания - Примера Тур 15 Хетафе1 : 1Реал Сосьедад
16.03.2015 Испания - Примера Тур 27 Хетафе0 : 1Реал Сосьедад

Отзывы и комментарии к матчу

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